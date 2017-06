Jennifer Lawrence agrede a reportero cuando se acercó a acariciar a su perrito Pippi [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lawrence, quien alcanzó la fama al protagonizar Los Juegos del Hambre, era considerada una de las actrices más sencillas, reales y desinteresadas de Hollywood. Y es que sus bromas obscenas, caídas en la alfombra roja y comentarios pícaros la mostraban muy cerca de sus seguidores.

Sin embargo al parecer los años y la fama hicieron que se le subieran los humos a Jennifer Lawrence. Ahora, lejos de interactuar con la prensa y fanáticos, los aleja y hasta humilla cuando quieren aproximarse a ella.

En una entrevista en diciembre pasado con Daily Telegraph, Jennifer Lawrence explicó por qué no quiere que se le acerquen. ‘Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no los conozco’, dijo la actriz. Asimismo reconoció que se ha vuelto un poco parca: ‘He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’.

Sin embargo, un reciente incidente terminó por demostrar que Jennifer Lawrence no soporta que la aborden en la calle. La ganadora del Oscar se encontraba saliendo del aeropuerto con su pequeño perro Pippi cuando un grupo de paparazis se le aproximó.

Como era de esperarse, Jennifer Lawrence permaneció en silencio frente a los reporteros, quienes acostumbrados a sus desplantes no le insistieron más. Sin embargo, uno de ellos se aproximó a su mascota, le habló de forma dulce y le acarició la cabeza. Esto ocasionó la ira de la actriz.

‘No toques a mi perro maldito perdedor’, le gritó Jennifer Lawrence al pobre reportero de TMZ que solo quería jugar con Pippi. En ese momento, la estrella de Hollywood recogió a su mascota y la cargó en brazos hasta su auto. ¡Qué le pasa!

