¿Por qué Jennifer Lawrence es tan grosera con sus fanáticos? [FOTOS]

Si en algún momento te topas con Jennifer Lawrence y ella te trata mal o indiferentemente, no lo tomes personal. Y es que la protagonista de Los juegos del hambre explicó recientemente por qué se comporta así con sus fans. Al parecer, la fama es la causante de su actitud.

‘Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no los conozco’, explicó Lawrence en una entrevista con Daily Telegraph. Todo indica que Jennifer es muy parca con sus relaciones, o al menos así lo dio a entender.

La actriz protege mucho su vida privada. La actriz protege mucho su vida privada.

Lo cierto es que la joven actriz explicó que este comportamiento es para proteger su vida privada. ‘He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’, dijo la estrella de Hollywood de 26 años.

No le gusta que sus fanáticos se acerquen a ella como si la conocieran de toda la vida. No le gusta que sus fanáticos se acerquen a ella como si la conocieran de toda la vida.

‘Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan 'mmmm, sí, no, ok, adiós', añadió la guapa actriz.

Si se aproximan a ella en la calle, se comportará indiferente, advirtió. Si se aproximan a ella en la calle, se comportará indiferente, advirtió.

Cabe indicar que Jennifer es una de las pocas estrellas jóvenes que no usan redes sociales. Según ella misma, si intentara ser más amable con su público terminaría haciéndose 50 selfies al día, ‘no puedo vivir así’, explicó.

