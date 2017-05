Jennifer Lopez es sorprendida por Alex Rodríguez con romántica cena por el Día de la Madre

Jennifer Lopez celebró de manera especial el día de la madre. No solo estuvo acompañada de sus dos hijos, ella fue agasajada por su actual novio Alex Rodríguez con una romántica cena casi al terminar el día.

En las fotos que tomaron los paparazzi se ve a Jennifer Lopez tomada del brazo de Alex Rodríguez cuando hacen su ingreso a un restaurante de Manhattan durante la noche del domingo. Esto sería una muestra de lo sólida que parece su relación.

Por la mañana, Jennifer Lopez compartió una foto junto a sus dos hijos mellizos Maximilian y Emme. En esta imagen, la artista deja de lado la sensualidad y, por el contrario, deja al descubierto la sencillez y el cariño hacia sus pequeños con una natural sonrisa.

Mothers Day!!! 🌺🌺🌺#proud mama #grateful Happy Mother's Day to all the beautiful Mamas!! Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 14 de May de 2017 a la(s) 1:36 PDT



“Mother’s Day! #proud mama #grateful Happy Mother’s Day to all the beautiful mamas!” Día de la madre. Mamá orgullosa, agradecida. Feliz día de la madre a todas las mamás hermosas, dice el mensaje de Jennifer Lopez en Instagram.



