¿Jennifer Lopez se siente atraída por Harry Styles? :0 [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lopez estuvo de invitada en el programa de Ellen Degeneres y reveló un inquietante secreto. La popular chica del Bronx ha dejado a todos sus fanáticos con la boca abierta al revelar el por qué le gustan los hombres jóvenes.



Como se sabe, su novio, Casper Smart tiene 18 años menor que ella, ¡Sí, 18! y el famoso Drake tiene 17 años menos que la bella Jennifer Lopez. Nada es casualidad.



NO ES ROMPECUNAS



Cabe recordad que la popular Jennifer Lopez ya había dejado en claro que no se fija en la edad, solo en la persona. “Yo no salgo con hombres más jóvenes. No es así. Solo conozco gente y luego si salgo con ellos, salgo con ellos; y si me gustan, me gustan, y si no, no. Lo importante es quién es esa persona. No tiene nada que ver con la edad”,



Pero la cereza del pastel la puso Jennifer Lopez al manifestar que se tiene predilección con el cantante juvenil de One Direction Harry Styles de 23 años. Ummmmm



Jennifer Lopez