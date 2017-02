Jennifer Lopez harta de las críticas dice que no es una ‘rompecunas’ [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lopez no solo es conocida por sus películas, series y hits musicales, sino que también mucho se ha hablado de sus relaciones amorosas. Y es que su tendencia es mantener romances con hombres más jóvenes que ella, no es en vano que sus dos últimos ‘salientes’ fueran chicos a los que les llevaba varios años.

‘Lo primero de todo ¡ya basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo. No creo que todos los hombres que me interesan tengan que ser jóvenes. No es eso. Sencillamente conozco a alguien, y si salimos juntos, pues salimos juntos. Si me gustan, me gustan y punto, y si no, pues perfecto. No tiene que ver nada con la edad’, afirmó la cantante en el programa de Ellen DeGeneres.

‘Me colgaron esa etiqueta inmediatamente después de salir con Beau porque él era menor que yo, y eso que fue el primer chico más joven con el que salía’, dijo la diva del Bronx en relación a su penúltima relación con Casper Smart, uno de los bailarines de su elenco coreográfico, quien tiene 18 años menos que ella.

Casper Smart y JLo cuando aún eran pareja. Casper Smart y JLo cuando aún eran pareja.

Pero Casper no es el único, ya que hace unos meses la intérprete anunció indirectamente su relación con Drake, un rapero canadiense 17 años menor. Y aunque todo parecía estar muy bien entre ambos, desde que él fue visto conversando con una conocida actriz porno, las muestras de cariño en Instagram se detuvieron.

Jennifer López y Drake. Fuente: Instagram Jennifer López y Drake. Fuente: Instagram

‘Hicimos una canción juntos. Ahora mismo no estamos componiendo nada. De hecho, fue él quien me mandó una canción para ver si me gustaba y quería participar en ella. Y eso es todo, tenemos un tema juntos’, se limitó a decir JLo cuando Ellen le preguntó por el polémico tema.

Y como para explotar un poco más el asunto de las ‘asaltacunas’, la presentadora la retó a elegir a su chico famoso favorito. Las opciones eran Harry Styles de One Direction, Zac Efron sin camisa, Nick Jonas de Los Jonas Brothers y The Weeknd. En definitiva un repertorio bastante joven. Finalmente Jennifer se decidió por Harry y aunque al final le propusieran a Brad Pitt de 53 años, la diva siguió inclinándose por el ex One Direction.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.