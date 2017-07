Jennifer Lopez publica en Instagram divertido y tierno momento con Emme, su hija con Marc Anthony [VIDEO]

La cantante, actriz y bailarina Jennifer Lopez vuelve a demostrar que tiene una excelente con sus hijos. Sobre todo, con su hija de 9 años, Emme. Ella es la mayor de los dos hijos que tuvo con Marc Anthony. Mira su video de Instagram en esta nota.

Jennifer Lopez publicó un video en Instagram que demostraría parte de la buena relación que tiene con su hija mayor. Ambas estaban posando frente al celular para tomarse una foto hasta que segundos después se dieron cuenta que la cámara estaba en modo video.

La complicidad entre madre e hija que existe entre Jennifer Lopez y su hija Emme se vuelve a comprobar con este video. Ella sonríen ante el descuido y el video es publicado. Es probable que ambas estuvieran preparándose para ver el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones.

Jennifer Lopez y su hija Emme

No es la primera vez que Jennifer Lopez utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus fans los momentos que pasa junto a sus dos hijo. Sin embargo, algunos usuarios de las redes aprovechan estas fotografías para criticar a Marc Anthony, pues papá de los pequeños y ex esposo de J.lo no pasa mucho tiempo con los pequeños.

¡Es una fanática! Después del video junto a su hija Emme, Jennifer Lopez publicó una imagen referida a Game of Thrones. "Things to do Today: 1)Game 2)of 3)Thrones.

