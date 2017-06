Jennifer Lopez y el exagerado Photoshop de su ¿abdomen perfecto? [VIDEO y FOTOS]

Definitivamente Jennifer Lopez tiene un cuerpazo que cualquier envidiaría. Con nada menos que 47 años, la diva del Bronx conserva una figura muy bien cuidada, resultado de mucho baile, ejercicios y una dieta balanceada.

Sin embargo, al parecer no está contenta con lo que tiene. Y es que dejó pasar un detalle que la dejó en evidencia: Jennifer Lopez usa Photoshop para afinar su abdomen. ¿Nos ha estado engañando todo este tiempo?

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un selfie que muestra sus marcados abdominales, con un top muy corto y un pantalón suelto. Sin embargo, solo hace falta mirar por unos segundos más para darse cuenta de un retoque muy exagerado en la fotografía hot de Jennifer Lopez.

En el costado izquierdo de su cintura podemos notar que falta un pedazo. La polémica foto tiene casi 1.5 millones de Me Gusta y miles de comentarios que critican la vergonzosa edición de Jennifer Lopez.

When you find yourself in the prettiest bathroom ever... #vacationvibes #bathroomselfie Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:50 PDT

A pesar de las críticas, la también actriz no ha sacado la imagen de Instagram. Y es que Jennifer Lopez está en su mejor etapa y los comentarios negativos le resbalan. Sus shows en Las Vegas la están rompiendo, es jurado en un popular reality de baile, se está preparando para producir y protagonizar la comedia Second Act, interpreta al personaje principal en la exitosa serie policial Shades of Blue y tiene al novio perfecto.

🇫🇷#baecation2017. SWIPE for more pics Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 1:32 PDT

Jennifer Lopez inició hace unos meses un romance con el comentarista deportivo y ex estrella de béisbol Alex Rodríguez. Ambos se muestran muy felices juntos en sus redes sociales, a pesar de unos recientes rumores que apuntaban a una infidelidad por parte de él.

