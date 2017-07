Jennifer Lopez está loca por Games of Thrones y lo demuestra en Instagram [FOTO]

La Diva de Bronx sucumbió ante el accidentado guión de Game of Thrones. Jennifer Lopez se unió a la espera del estreno de la séptima temporada de la serie sobre la lucha del trono. Ella publicó una imagen en su cuenta de Instagram.

Jennifer Lopez publicó una imagen referida a Game of Thrones. "Things to do Today: 1)Game 2)of 3)Thrones", dice en su cuenta de Instagram. La foto fue publicada tres horas antes de que se estrenara el primer capítulo de la tercera temporada.

De inmediato, sus fanáticos comentaron con frases referidas a la serie como 'Khalessi' o etiquetaban a sus amigos para que más personas supieran que Jennifer Lopez también ve Game of Thrones.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 3:23 PDT



Jennifer Lopez estuvo el fin de semana con sus hijos. Ella subió un clip junto a su hija Emme. Ambas querían tomarse una fotografía, pero no se dieron cuenta que la cámara estaba en modo video. ¿A Emme también le gustará Game of Thrones a pesar de ser muy joven para ver las imágenes explícitas?



