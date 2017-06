Jennifer Lopez: Niña latina dejó impactada a la cantante por increíble presentación de baile [VIDEO y FOTOS]

Este último martes se celebró el estreno del show de baile más esperado del año. Se trata de World of Dance, un reality de televisión del que es jurado la sensual Jennifer Lopez.

Sin embargo, una de las presentaciones emocionó especialmente a Jennifer Lopez. La diva del Bronx no se pudo contener y bajó a abrazar y besar a la pequeña Diana Pombo, una niña de 11 años, hija de padres colombianos residentes en Miami.

La presentación de Pombo dejó boquiabiertos a todos los miembros del jurado. Incluso Jennifer Lopez dijo haber quedado sorprendida luego de ver hasta dónde llegaba el pie de la niña, que en un momento le tocó el rostro.

Luego de que todos los jurados elogiaran a la pequeña Diana, ella afirmó que Jennifer Lopez es su modelo e inspiración para seguir perfeccionándose en el baile. Es en ese momento que la famosa cantante decide bajar de su podio y acercarse para besar y abrazar a Diana. ‘Eres una niña muy especial’, le dice antes de regresar a su lugar.

‘JLo es mi ídolo, ella me inspira. Yo no lo podía creer, y cuando me dio un abrazo empecé a llorar’, afirmó diana en entrevista a Telemundo. ‘La música me mueve ( …) Hip hop, tap, quiero aprender de eso. Y ahora estoy trabajando súper duro porque todavía esto es el principio de mi experiencia’, dijo la pequeña quien según su madre ensaya 20 horas semanales.

Choose to be Happy🤗 #happymonday #youbecomewhatyouthink #liftupothers ❤️ #bekind #stopbullying #positivevibesonly #payitforward #iamforce #lifeisaboomerang Una publicación compartida de Diana Pombo (@diana_sofia11) el 15 de May de 2017 a la(s) 11:27 PDT

Finalmente Jennifer Lopez junto con los otros jurados le dieron un puntaje casi perfecto: 88-92-89. Esperemos que esta pequeña con raíces latinas llegue a la final de World of Dance.

