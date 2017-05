Jennifer Lopez: Cantante muestra toda su sensualidad en apretado vestido rojo en Instagram [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lopez no se cansa de arrancar suspiros en Instagram. Todos sus seguidores se lo agradecen con "corazoncitos". Lopez cuenta con millones de seguidores y no es para menos. La cantante, empresaria y modelo se encuentra enamorada y muestra a todo el mundo.



La imagen de Instagram muestra a Jennifer Lopez con un sensual vestido rojo que hace resaltar todos sus atributos naturales. J-Lo muestra todo lo que tiene que sus fanáticos están más que pendientes de todo lo que hacer.





Cabe indicar que Jennifer Lopez está más feliz que nunca luego de oficializar su relación con el ex deportista Alex Rodríguez. Ambos habían mantenido su romance en secreto hasta que finalmente en el último concierto de J-Lo en República Dominicana se dejaron ver juntos.



Jennifer Lopez es una de las latina con más éxitos en Estados Unidos. Su capacidad de actuar, bailar, cantar y más le han servido para abrirse paso en el difícil mundo del espectáculo mundial. Lopez cuenta con más de 69 millones de seguidores.





