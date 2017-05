Jennifer Lopez calienta las redes sociales con tremendo twerking en Instagram ♥_♥ [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lopez tiene 47 años y sirve de ejemplo para millones de personas en todo el mundo. La empresaria, modelo y cantante incendió su cuenta de Instagram con un tremendo twerking que tiene millones de reproducciones.



La reina del Instagram. Jennifer Lopez cuenta con millones de seguidores en su red social de fotos y motivos no le faltan. La cantante de casi 50 años acaba de mostrar todo su talento moviendo su hermosa figura al ritmo frenético de un pegajoso twerking.



EL video que Jennifer Lopez subió a su cuenta de Instagram corresponder al último concierto que brindó en las Vegas. El clip cuenta con más de 6 millones de reproducciones. La Diva del Bronx se mueve al ritmo de "Jenny from the block" y todos su fanáticos están más que agradecidos.



Jennifer Lopez lleva una divertida gorra rosa, una camisa de cuadro y un body blanco. Lopez bailó frenéticamente antes los miles de espectadores que aplaudieron a más no poder. El twerking de J-Lo sorprendió a todos los presentes en el concierto porque no lo esperaban. ¡Gracias Jennifer!



Jennifer Lopez