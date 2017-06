¡Sin palabras! Los mejores twerkings de Jennifer Lopez ♥ [VIDEO y FOTOS]

Hablar de Jennifer Lopez es hablar de la magia que tiene todo América Latina a la hora del baile. La empresaria, modelo y cantante muestra todo su talento al mover el genero regalo que el dio el creador cuando nació en 1969. Los impactantes movimientos de Lopez quedado grabados y, gracias a las redes sociales, todos sus fanáticos pueden disfrutar de todos sus movimientos.



Como se recuerda, la exitosa Jennifer Lopez ahora tiene una vida plena y es exitosa en los negocios y el amor. La felicidad que irradia Jennifer Lopez estos meses no solo se debe a su nueva relación formal con el deportista Alex Rodríguez. La ‘Diva de Bronx’ acaba de estrenar un programa de baile llamada ‘World of dance’. En la noche de estreno, la cantante estuvo acompañada de sus amigos más cercanos y su pareja.



En uno de los videos que Alex Rodríguez grabó del momento, se ve a Jennifer Lopez emocionada mientras sus amigos aplauden el estreno de World of Dance. Ella no se da cuenta que la cámara está enfocada en su rostro y se sorprende diciendo “por favor, bebé, no me grabes llorando”, mientras suelta una risa.



Jennifer Lopez también compartió un video minutos antes del estreno de Wold of Dance. Los fanáticos de la cantante y bailarina la felciitaron por este logro y también resaltaron que muestre una relación tranquila y sólida con Alex Rodríguez.