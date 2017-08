Johnny Depp: Su hija se quita la ropa y nos sorprende con topless de infarto [VIDEO y FOTOS]

Lily-Rose Depp, la hija del reconocido y sexy actor Johnny Depp, demostró que puede desempeñarse muy bien como modelo. Y es que además de ser actriz y cantante, ahora la hermosa joven nos deleitó con una nueva faceta que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

La joven, que ya tiene 18 años de edad, decidió participar en un reportaje fotográfico para la revista CR Fashion Book. Allí nos sorprendió tras mostrarse con mucha menos ropa de lo que acostumbra.

‘Mucha gente piensa que solo estoy actuando gracias a mi padre, y que no he tenido que trabajar tan duro como los demás para obtener reconocimiento y visibilidad en la industria’, comentó en la entrevista. ‘Creo que eso solo hace que quiera trabajar el doble de duro que los demás para demostrarles a todos que no me dedico a esto solo porque me resulte sencillo o porque sea una especie de tradición en mi familia’, agregó.

@crfashionbook Issue 11 💄👼🏼 thank you so much for this beautiful cover and for a shoot I will never forget❤️ @carineroitfeld @stevenkleinstudio @benperreira Una publicación compartida de Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 9:31 PDT

Cabe indicar que la hija de Johnny Depp debutó en el cine con la película ‘Tusk. Desde ese momento ha protagonizado cintas como Yoga Hosers y The Dancer, ambas estrenadas durante el 2016. Asimismo, tuvo un papel principal en la película Planetarium junto con la bella Natalie Portman, donde ambas interpretan a dos hermanas que tienen la capacidad de comunicarse con los muertos.

Asimismo, en abril del 2015 debutó como modelo cuando posó para la revista australiana Oyster. Ese mismo año, comenzó a trabajar para la casa de modas Chanel donde colaboró con Carine Roitfeld, la editora actual de CR Fashion Book.

‘Me ha encantado trabajar con Carine. Ella se ocupó también del primer reportaje que hice para Chanel con solo 15 años. Esta vez he podido enseñar algo más de piel y ser más sexy. Acabo de cumplir los 18, así que ha llegado el momento de subir las apuestas’, aseguró la bella y prometedora joven.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre el asombroso parecido con su madre, Lily-Rose se mostró orgullosa de su herencia. ‘Steven Klein ya había fotografiado a mi mamá cuando tenía mi edad. Nosotros hemos hecho todas las fotografías frente a un espejo con las imágenes de mi madre pegadas a él’, reveló la hija de Johnny Depp.

‘Incluso hemos copiado el mismo estilo un poco grunge’, finalizó la modelo sobre su última colaboración para CR Fashion Book. ¡Qué belleza de infarto!

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.