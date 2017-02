José Ron encontró el amor en una 'chica del clima' que conoció a través de Instagram [FOTOS]

El galán de las telenovelas mexicanas José Ron está más que feliz, pero no solo por el éxito de su recién estrenada telenovela 'Enamorándome de Ramón' en Televisa, sino que acaba de confirmar que ha iniciado una relación sentimental con una exreina de belleza a la que conoció a través de las redes sociales.



“Estamos muy contentos. Fíjate que yo de repente la seguía, tenemos amigos en común, y siempre me pareció una niña muy interesante, muy guapa, me llamó mucho la atención desde el momento en que llegué a su perfil, ¡qué raro decir esto!, pero desde que nos vimos y empezamos a salir fue muy bonito y estamos muy contentos, yo estoy muy feliz y agradecido”, contó José Ron en entrevista con el programa ¡Cuéntamelo ya!



El mejor amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más , nos enciende el corazón y nos trae paz✨ "Diario de una pasión" Una publicación compartida de José Ron (@joseron3) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 9:51 PST

Sobre Daniela Álvarez se sabe que fue concursante de Nuestra Belleza México y actualmente es presentadora del clima en Foro Tv. “Es un poquito complicado por internet, un poco moderno, pero las redes sociales fueron las culpables”, dijo.

Excelente día y a #DarleSabroso Dios los bendiga!!!! #DiosNosBendice #EnamorándomeDeRamón Una publicación compartida de José Ron (@joseron3) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 7:36 PST

JOSÉ RON CONQUISTADOR



José Ron es conocido en la farándula mexicana por ser un hombre muy enamoradizo, aunque son pocas las mujeres a las cuales ha oficializado ante la prensa y ante su familia. Entre sus conquistas más conocidas se encuentra Ana Brenda Contreras, Ariadné Díaz, Irán Castillo y Livia Brito, todas sus coprotagonistas en telenovelas.



Sin embargo, tras dos años de estar completamente solo, José Ron decidió darse una nueva oportunidad y creer nuevamente en el amor mientras disfruta del éxito de su nueva telenovela en Televisa.