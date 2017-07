José Ron manifiesta que nunca agredió a su pareja [VIDEO]

El actor José Ron salió a defenderse de las acusaciones de violencia contra su pareja. Como se recuerda, José Ron y su novia Daniela Álvarez rompieron el silencio tras los rumores que aseguran que en la boda de Erika Zaba.



José Ron y Daniela Álvarez tuvieron una fuerte discusión y el actor se pasó de copas e intentó golpear y ahorcar a Daniela. "Por supuesto que no, jamás en la vida voy a tocar a una mujer, jamás en la vida. Se me hace muy grave lo que dicen porque me ponen como un drogadicto, violento, capaz de ahorcar o de golpear o de maltratar a mi pareja", manifestó José Ron.



"Es evidente que si hubo un malentendido (en la boda), claro, (pero) ¿si un día me peleo con mi mujer estoy mal?, también soy ser humano", Sentenció el José Ron.



La pareja del actor manifestó: "Por supuesto que no, ni de José ni de nadie, es muy diferente un jaloneo a literal afirmar que hubo un intento de ahorcar, no tiene nada que ver, es una violencia muy fuerte, un jaloneo se puede dar en una discusión".