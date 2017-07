Julián Gil no le pasa manutención a Marjorie de Sousa por su hijo Matías y deberá pagar multa [FOTOS]

La guerra continúa. Julián Gil estaría por recibir el ordenamiento de una segunda multa por la negativa a pagar el 20 por ciento de sus percepciones salariales para la manutención de su hijo Matías Gregorio, tal como lo indicara un juez en el proceso legal que mantiene con su ex pareja Marjorie de Sousa.



“El 20% que fue decretado, es provisional, sin embargo desde que fue dictado el 18 de abril, más o menos por esas fechas, se ha estado insistiendo para que pague y a la fecha no ha pasado”, reveló el Lic. Orlando Padilla, abogado de Marjorie de Sousa.





Te amo hijo 🙏🏻 60 minutos de pura conexión ❤️ Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 26 de May de 2017 a la(s) 4:47 PDT

A su vez la abogada Alma Pellón, reveló: “desde el mes de marzo que (Julián Gil) no ha aportado nada, desde que nació el niño lo único que le dio (a Marjorie de Sousa) fueron 16 mil pesos, 6 paquetes de pañales, 2 botes de leche, 2 botes de agua, es todo lo que le ha dado al niño. A partir de abril se ha negado rotundamente”.



Asimismo, los abogados de Marjorie de Sousa desmintieron que sea su cliente quien se oponga a que el actor y el bebé convivan, como fue ordenado por un juez.



“La pensión está fijada, es un porcentaje, es un 20 por ciento, Julián Gil no ha querido darlo, tampoco ha querido ver al niño porque bueno, pues pidió que se le cancelaran las visitas hasta el 14 (de julio), creo que está en la playa de vacaciones, no ha querido ver al niño tampoco”, dijo la abogada de Marjorie de Sousa.



Al respecto de la salud del pequeño Matías, la abogada contó: “está bien, está muy bien atendido, su mamá lo tiene cubierto completamente de todo a todo, está siempre muy atenta al niño”.



Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de Marjorie de Sousa y Julián Gil que se realizaría este lunes y que fue cancelada a falta de algunos oficios que no llegaron al juzgado.