Julián Gil y Marjorie de Sousa: Actor no cederá a los caprichos de la actriz y peleará con ella en los tribunales  [VIDEO]

Julián Gil está en México para responder a la demanda interpuesta por Marjorie de Sousa, madre de su hijo Mathías Gregorio. El actor manifestó que no está dispuesto a ceder y pondrá las cosas muy en claro con la actriz, quien habría dado al juez una extensa lista de pagos que el galán de telenovelas debe realizar obligatoriamente.



El abogado de Julián Gil rompió su silencio e indicó que el actor no accederán a las peticiones de Marjorie de Sousa en la demanda que interpuso en contra de su cliente.



Marjorie de Sousa habría pedido un monto cercano a los 15 mil dólares para gastos de su hijo Mathías, pensión que le parece descabellado a Julián Gil, cuyo abogado ha pedido que este sea repartido entre ambos.



"Las cantidades que pretende Marjorie de Sousa para su hijo son excesivas a cualquier nivel socioeconómico, porque al final del día en nuestro país lo que los padres están obligados por ley a cubrir son: educación, salud, habitación, vestido y propiamente alimentos", dijo el abogado de Julián Gil.



Agregó que Marjorie de Sousa no puede pedir pensión por educación porque la criatura apenas tiene tres meses de nacido y no acude a una escuela o centro educativo. "Nosotros ya hicimos una propuesta ante el juzgado y con la cantidad que proponemos pensamos que se pueden cubrir las necesidades del menor", comentó.

SOBRE EXAMEN TOXICOLÓGICO



En una reciente entrevista al programa 'Ventaneando', Julián Gil indicó que si se le pide realizarse el examen toxicológico no tiene ningún problema en hacerlo.



"Yo nunca en mi vida he usado drogas, la gente que me conoce sabe que no tomo y sobre si soy vago, como demostrar eso?", sostuvo Julián Gil.



De otro lado, Julián Gil señaló que Marjorie de Sousa está mal influenciada por una tercera persona. "Yo quiero creer que quienes estén detrás de todo esto son los abogados. Que las mentes maquiavélicas son ellos, porque Marjorie me conoce muy bien".