Julián Gil pasará solo el 'Día del Padre' y envía tierno mensaje a su hijo Matías [VIDEO y FOTOS]

Los problemas legales entre Julián Gil y Marjorie de Sousa han ocasionado que el galán de telenovelas no pueda pasar su primer Día del Padre con su hijo Matías Gregorio, a quien solo puede ver una hora a la semana en la residencia de la actriz venezolana.



Julián Gil, que además tiene otros dos hijos mayores, confesó que este domingo será un día normal de trabajo, ya que no podrá disfrutar de la compañía de ninguno de sus hijos. Él se encuentra en Estados Unidos y sus otros retoños en México.



Pese a ello, Julián Gil ha manifestado sentirse un hombre afortunado por tener unos hijos maravillosos, pero espera compartir más momentos con Matías, quien solo tiene cuatro meses y no puede verlo más allá de los 60 minutos que ordenó una jueza.

“Lo más bonito que podría existir [sería] poder pasar un Día de los padres o cualquier día con los tres juntos. Es algo que en este momento de mi vida me haría muy feliz", dijo Julián Gil a la revista TVyNovelas.



Julián Gil agregó que “a Matías, en específico haberme hecho sentir tantas emociones ya a mis cuarenta y pico, que lo amo con toda mi alma, que siempre va a estar en un lugar muy, muy especial de mi corazón”.



El argentino de 47 años recordó el nacimiento de Matías Gregorio Gil de Sousa como algo hermoso. "Es uno de los momentos que están en mi vida, en mi corazón, en mi alma, como uno de los momentos más lindos y que más voy a atesorar en mi vida", dijo Julián Gil, quien además aseguró que ser papá es uno de los roles más importantes de su vida.