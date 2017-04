Jung Kyung Ho revela el secreto de su larga relación con Sooyoung de Girls Generation 

K-pop: El actor de Missing 9, Jung Kyung Ho reveló en una entrevista el secreto de su relación con la cantante de Girls Generation, Sooyoung. A pesar de ser dos personajes mediáticos en el k-pop, han sabido mantener una relación alejada de problemas y han cuidado sus cinco años.

Jung Kyung Ho le dijo a la revista 'Women's Sense' que se sintió un poco arrepentido de hacer pública la relación que tiene con Sooyoung. “Porque soy una persona que no le importa lo que piensen los demás, creo que hay algunas cosas de las que me siento culpable por Sooyoung”, mencionó.

“Fue mi decisión hacer pública la relación. Pensé que salir no tiene nada de malo, estemos orgullosos de revelarla. Sin embargo, creo que fue el causante de varios problemas para Sooyoung. Me sentí culpable”, agregó el actor surcoreano Jung Kyung Ho.



A pesar de las consecuencias que trajo el hacer pública su relación, ellos tienen una sólida relación. “Siempre nos apoyamos, no solo cuando estamos trabajando en una novela. No nos hemos peleado. Al inicio, había razones para que Sooyoung se molestara porque a mí me encanta tomar y salir con amigos”, aceptó el actor.

“Ahora sabemos qué no nos gusta del otro y creo que no tendremos problemas ni discusiones si yo soy cuidadoso”, manifestó el actor Jung Kyung Ho.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.