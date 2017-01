Justin Bieber dejó a su suerte a su perrito enfermo [VIDEO y FOTOS]

Justin Bieber vuelve a causar polémica. Y es que a pesar de que cada vez que tiene una nueva mascota, la presenta sin falta en las redes sociales con bombos y platillos, lo cierto es que el ídolo adolescente tiene una relación complicada con los animales.

Al parecer la estrella pop se aburre muy rápido de sus compañeros peludos, pero sobre todo de las responsabilidades que le conllevan. En agosto del 2016, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su nueva mascota Todd, un adorable chow chow que enamoró a sus fanáticos al instante.

En la primera foto de su perro, Bieber escribió ‘Todd nueva bolita peluda. ¿Cómo eres real?’ Sin embargo, todo indica que el cariño le duró poco puesto que se lo entregó a C.J. Salvador, uno de los bailarines que lo acompaña en sus shows.

Chow-Da Una foto publicada por CJ Salvador (@_cjsalvador) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 10:24 PST



Pero para colmo de males, con apenas siete meses, Todd fue diagnosticado con ‘displasia severa de cadera’. Según su actual dueño, el veterinario le dio tan solo dos alternativas: o lo dormía para siempre o le realizaba una costosa y complicada operación.

Mornings with Todd💕 Una foto publicada por Sofia Richie (@sofiarichie) el 29 de Ago de 2016 a la(s) 8:23 PDT



El procedimiento médico costaba nada menos que 8.000 dólares. Es así que como C.J. no tenía el dinero suficiente, decidió recaudarlo a través de Go FundMe, donde no solo alcanzó la meta trazada, sino que además la sobrepasó por 406 dólares.

Snow pup Una foto publicada por CJ Salvador (@_cjsalvador) el 11 de Dic de 2016 a la(s) 7:11 PST



Luego del noble gesto de C.J., muchos nos preguntamos ¿Acaso Justin donó para la causa de su ex mascota? Pues lamentamos decirle que no. Y es que aunque hubo más de 90 donadores, incluido el hijo de Will Smith, Jaden Smith, Bieber no colaboró ni con un centavo.

