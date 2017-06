Justin Bieber causa revuelo en Instagram tras publicar foto disfrazado de mujer [VIDEO y FOTOS]

Justin Bieber no para de causar controversia a donde quiera que vaya. Y es que recientemente protagonizó polémicos episodios entre discusiones con sus fans, peleas con sus compañeros de Hockey y hasta ampays con bellas modelos.

Sin embargo, la reapertura de su cuenta de Instagram ha ocasionado más revuelo del que se esperaba. Justin Bieber activó nuevamente su red social el pasado febrero tras estar varios meses ausente. Es así que ahora pagamos las consecuencias.

El cantante canadiense sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía donde se luce en su faceta femenina. ¿Puedes imaginar a Justin Bieber como mujer?

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 31 de May de 2017 a la(s) 8:20 PDT

En la imagen, Justin Bieber aparece en un traje azul, con las uñas pintadas y hasta luciendo aretes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la extraña edición, que le agrega un par de senos en el pecho.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 31 de May de 2017 a la(s) 8:23 PDT

Y si bien el ídolo adolescente no adjuntó ningún texto para explicar la extraña foto, sus seguidores no esperaron y lo llenaron de Me Gusta y de una gran variedad de comentarios. ‘Se parece a un personaje de Piratas del Caribe’, ‘Hermosa mujer’, ‘Tus pechos son como dos planetas’, fueron algunos de los mensajes de los fans de Justin Bieber.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 31 de May de 2017 a la(s) 8:03 PDT

Al momento la imagen de Justin Bieber tiene más de 1.5 millones de corazones a pesar de lo curioso de su contenido. ¿Quién entiende a los fanáticos?

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 31 de May de 2017 a la(s) 7:57 PDT

Cabe indicar que Justin Bieber abandonó Instagram por un altercado con su ex, Selena Gomez. Sin embargo, volvió en febrero de este año luego de que la compañía T – Mobile le ofreciera 2 millones de dólares para hacerlo y así promocionar el Superbowl 2017.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.