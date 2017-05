El cantante Justin Bieber, quien hace un mes estuvo en Perú como parte de su gira Purpose Tour, ahora disfruta del sol de los Emiratos Árabes. Una fotos que se filtraron en redes sociales muestra que el canadiense la está pasando bien en Dubái.

Justin Bieber tuvo una fiesta en la piscina antes de dar su concierto en Dubái. Testigos aseguran que le cantante no estuvo preocupado por ser reconocido y pudo bañarse sin problemas. Sus guardaespaldas no estuvieron detrás de él todo el tiempo.

Una de las jóvenes que estaba en el lugar contó que le preguntó a la seguridad de Justin Bieber si era en realidad el cantante y ellos bromeando diciendo que era alguien muy parecido. Al parecer, las personas que estaban en la piscina no gritaron o se mostraron emocionados porque Justin Bieber estuviera en la misma piscina que ellos.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 5 de May de 2017 a la(s) 9:17 PDT



