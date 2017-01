Justin Bieber y su papelón de Año Nuevo [VIDEO]

Mariah Carey no fue la única celebridad que sufrió ni bien empezado el 2017 por culpa del playback. El ídolo adolescente Justin Bieber también quedó en ridículo cuando todos se percataron que no estaba cantando en vivo durante una presentación en una discoteca de Miami. Pero no se trató de cualquier show, sino que era la bienvenida al Año Nuevo.

Bieber ofreció un concierto para celebrar la llegada del 2017 en el complejo hotelero Fontainebleau, sin embargo, a pesar de que la presentación prometía un espectáculo A1 con la presencia de Skrillex y Marshmello, todo se desinfló con la voz del canadiense.

Justin Bieber reaccionó así cuando se enteró de la última intromisión de Cruz Beckham en la industria musical. Justin Bieber dio un concierto en Miami por Año Nuevo.

Todo iba bien hasta que llegó el momento de cantar uno de sus temas más populares: ‘Sorry’. Es allí que Justin apartó el micrófono de su boca tantas veces que quedó clarísimo que no estaba cantando en vivo. Esta no es la primera vez que la estrella pop protagoniza un incidente de este nivel. Su concierto en Barcelona en pasado noviembre no resultó ser un show en directo.

En el video grabado por uno de los fanáticos del canadiense, podemos ver cómo Skrillex anima a Justin a bailar La Macarena. Es así que cuando el joven intenta imitar los pasos del DJ, aleja el micrófono de la boca aunque su voz sigue sonando.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.