Justin Bieber es procesado por agresión a un periodista argentino [VIDEO y FOTOS]

Hoy el juez Baños dictó el procesamiento de Justin Bieber por participar en la agresión física del fotógrafo Diego Pesoa, quien habría sido golpeado por los custodios del cantante. Y aunque el hecho ocurrió en el 2013, recién ahora el ídolo adolescente tendrá que enfrentarse a la justicia. ¿Reconocerá su culpa?

El procesamiento es sin prisión preventiva y se da justo después de todo el revuelo que causó la declaración indagatoria a Justin en agosto pasado. Y es que en el interrogatorio que se dio por videoconferencia, la estrella habló poco y se negó a responder a las preguntas que le hicieron los abogados de Pesoa y de INK, el lugar donde ocurrió el altercado.

Es así que finalmente, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 43, el juez Alberto Baños, dictó el procesamiento en Argentina. ‘En aquel momento se había logrado que declarara por Skype. Hasta allí todos estábamos conformes. Le hiciste mover el culo a Justin Bieber’, comentó el presentador argentino Jorge Rial, desde su programa Intrusos, en alusión al trabajo de los abogados.

Justin Bieber es procesado por la justicia argentina.

Matías Morla, uno de los defensores del agredido, fue muy duro sobre la actitud de Bieber para con el proceso, ya que el cantante dijo que no podía ir a Argentina porque ‘estaba con mucho trabajo, que no puede salir de Canadá y después hace una gira por 46 países. Piensa que en Argentina somos indios que no hay seguridad jurídica, por eso escupe la bandera y nos falta el respeto’, aseguró el abogado.

El ídolo del pop aclaró que no realizará ningún show para el presidente electo. El ídolo adolescente es conocido por ser violento y despectivo con los demás,

En marzo de este año el cantante tuvo una reacción criticable cuando abrió la ventaba de su camioneta en Nueva York para saludar a sus fans y una de ellas se le acercó para darle una bandera de Argentina. Él la vio y la dejó caer al piso como una muestra de desprecio. Luego cerró la ventana y se fue mientras lo abucheaban.

Justin Bieber Justin Bieber le rompió la boca a un periodista en España.

Esta no es la primera vez que Bieber protagoniza este tipo de situaciones. Hace poco le contestó mal a un periodista cuando le preguntó si cantaría para Donald Trump y antes le dio un puñetazo a otro paparazzi cuando se acercó a la ventanilla de su auto en España. Asimismo, más recientemente casi se agarra a golpes con un compañero con el que estaba jugando hockey.

