Justin Bieber no quiso cantar Despacito y sus fans le lanzan botellazo [VIDEOS]

Justin Bieber está de malas. Y es que recibió un botellazo de parte de uno de sus fans en un reciente concierto en Estocolmo por rehusarse a cantar el hit de Luis Fonsi, Despacito.

¿Por qué Justin Bieber no quiso interpretar la canción más famosa del momento? Pues según explicó él mismo no pudo compartirla con sus fanáticos ya que ‘no sabe la letra’. ¡Qué vergüenza!

‘No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra… no puedo hacerlo’, se justificó Justin Bieber frente a sus miles de seguidores en Estocolmo. Sin embargo, no esperó que uno de ellos fuera a reaccionar de una manera tan violenta.

Y es que una persona no identificada lanzó una botella que casi golpea en la cabeza de Justin Bieber. Felizmente, el cantante canadiense tiene buenos reflejos y pudo esquivar el objeto.

Cabe indicar que Justin Bieber está en medio de su gira ‘Purpose’. Su siguiente parada es Berna, Suiza, y el 2 de julio se presentará en un impresionante show en Londres.

Le recomendamos a Justin Bieber aprenderse la letra de Despacito ya que no cabe duda que sus fanáticos seguirán pidiéndosela en todas sus presentaciones. Si se rehúsa a hacerlo, que no le sorprenda que su público se le siga enfrentando.

