Kalimba anunció que será papá por segunda vez [VIDEO]

Kalimba confirmó a través de sus redes sociales y en entrevistas para televisión que será papá por segunda vez, junto a su amiga de la infancia Athenas Escudero.



Kalimba contó al programa 'Ventanenado' sobre su segunda paternidad y de la madre de su segundo hijo, quien es una amiga que él conoce desde los 16 años.



"Nos conocimos a los 16 años. Ella siempre ha sido parte de mi vida y a finales del año pasado estuvimos platicando mucho y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas más en común que como simplemente amigos", sostuvo Kalimba sobre la relación que lleva con su actual pareja.

Sobre si la noticia de la llegada de su segundo hijo fue sorpresa, Kalimba confesó que siempre ha querido tener más hijos. "Soy feliz siendo papá, siendo tío, soy feliz con los niños que me rodean y cuando me enteré de la noticia fue maravilloso"



Incluso, confesó que llevó dos días que no durmió por buscar el nombre de su hijo, que será un niño.



Horas más tarde, Kalimba dio a conocer la noticia en sus redes sociales con un video que rápidamente se viralizó. “Estamos en esa etapa de emoción… yo sé que a ustedes les va a causar mucha emoción y por eso les doy las gracias”, dice el cantante de 'Tocando fondo' en Twitter.



Kalimba ya es padre de la pequeña Aitana, fruto de su relación con Luz María González.