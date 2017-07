Kate del Castillo no regresará a México: "No tengo nada qué hacer ahí" [VIDEO y FOTOS]

Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más queridas en latinoamérica, su paso por las telenovelas como 'La Mentira', 'Ramona' y 'Alguna vez tendremos alas' marcó toda una generación que la veía como próxima 'reina de las novelas'. Sin embargo, ella lo dejó todo para hacerse de un nombre en Estados Unidos y llegar al difícil mundo de Hollywood.



'Reina del Sur' fue el primer papel que le sirvió para estar en la mira de todos y ser admirada por todos, incluso por los jefes de los más peligrosos cárteles de narcotráfico que veían en ella a la mujer de sus sueños. Un obsesivo con Kate del Castillo fue, precisamente, el 'Chapo' Guzmán, con quien se entrevistó clandestinamente luego de su fuga de una cárcel de alta seguridad.

Desde ese momento la vida de Kate del Castillo cambió totalmente, el escándalo la envolvió y tuvo que refugiarse y mantenerse en silencio mientras en México las autoridades pedían su detención por 'asociación ilícita'.

About last night... @premios_platino dress by my friend @michailsykianakis #madrid

Kate del Castillo no ha regresado a México desde el 2015 y no piensa hacerlo y no por amenazas del narcotráfico sino por la persecución política que el gobierno de su país ha emprendido en su contra. "No volveré a México porque no tengo nada qué hacer ahí" ha dicho en una reciente entrevista.



“No voy a hacer público todo lo que me han hecho [el Gobierno de México] y de todo lo que me acusaron, porque no acabaríamos”, dijo la actriz Kate del Castillo, quien además acusó al gobierno de Peña Nieto de sexualizar su vínculo con el 'Chapo' Guzmán.

“A un hombre no le hubieran inventado una relación con este señor [‘El Chapo’]. Lo sexualizaron todo, lo convirtieron en turbio para que pareciera que había pasado algo de blanqueo de dinero […] No voy a hacer público todo lo que me han hecho y de todo lo que me acusaron, porque no acabaríamos. Pero hoy, de todo eso, no queda nada de nada”, asevera Kate del Castillo.



Reveló que en su país hay mucho machismo porque solo a ella la investigaron por el encuentro con el 'Chapo' Guzmán. “¿Te has fijado? Ni a él, ni a Fernando ni a José [Suchilin e Ibáñez, los dos productores que le acompañaron] les ha pasado nada. Sean Penn ha quedado casi casi como un héroe. Es el machismo mexicano”, reclamó Kate del Castillo.

Kate del Castillo también aprovechó para disparar contra Sean Penn. “Yo quería hacer una película sobre ese señor [Guzmán Loera] y pensé que ellos tres viajaban por lo mismo. Lo de la entrevista para Rolling Stone no me lo contó hasta que llegamos allí, mientras yo traducía sus preguntas”.



NO SE SIENTE SEGURA EN MÉXICO



“Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”, sostuvo Kate del Castillo, que hoy será galardonada en los premios Platino, en España.



Incluso, Kate del Castillo manifestó que el gobierno mexicano no quiso que interpretara el papel de la primera dama Emilia Urquiza en 'La Ingobernable' de Netflix. "En fin, no me pararon, no nos detuvieron".