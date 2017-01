Katy Perry ahora sí se hizo un cambio radical en el cabello con dos colores [FOTOS]

Si se debe mencionar una cantante pop del momento que no haya conseguido el éxito máximo pero que sí se ha mantenido entre las más escuchadas durante los últimos años, se mencionaría a Katy Perry. La cantante californiana no tiene una gran voz, pero sí consigue convertir en hits cada una de sus canciones. Una de las razones, la producción y su sensual y rebelde estilo.

A Katy Perry no le ha ido bien en el amor. Desde que se separó de Russell Brand, ha tenido relaciones que se vieron perjudicadas por falta de fidelidad. Sin embargo, no ha perdido el estilo y belleza que la caracteriza. El constante cambio de peinado la ha mantenido, de algún modo, en la escena. Incluso su último look.

La cantante se animó por dejar el color negro, azul y morado en el cabello y optó por lucir un rubio anaranjado en la fiesta de cumpleaños de su novio Orlando Bloom. Además, acompañó su nuevo look con unos lentes redondos y una blusa negra. Un estilo que pocos veces se le ha visto y ha despertado diferentes tipos de críticas.

Katy Perry tuvo una participación muy activa en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su posición siempre fue a favor de Hillary Clinton. En Halloween, la cantante se disfrazó de la excandidata con un traje rojo, como se ve en el video.

Katy Pery disfrazada de Hillary Vlinton



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.