¿Katy Perry y Niall Horan están coqueteando? Mira el sugerente video que ambos protagonizaron en Instagram 

Katy Perry y el ex One Direction Niall Horan siguen protagonizando un divertido intercambio de mensajes en alusión a una supuesta insinuación por parte de ambos. Y aunque no sabemos a ciencia cierta quién inicio la broma, lo cierto es que han logrado captar la atención de sus fans.

Todo explotó cuando Katy Perry dijo en una entrevista radial que Niall Horan no deja de coquetear con ella. ‘Lo veo todo el tiempo, siempre está tratando de conseguir mi número para ligar conmigo, pero yo suelo decirle: No puedo cuidarte. Soy como tu mamá', dijo la cantante pop entre risas.

Luego de estas declaraciones, el ex One Direction le siguió el juego a Katy Perry y dijo en una entrevista para el programa australiano The Project, que la cantante deje difundir chismes sobre él. ‘Katy, por favor deja de ser mala conmigo. Ella siempre encuentra una excusa para difundir rumores sobre mí. Yo sólo quiero ser su amigo. O sea, ella habla como si fuera 55 años mayor que yo. Ella no es tan grande’, dijo Niall Horan.

🎶🔹🇦🇺I'm blue da ba dee da ba daa🇦🇺🔹🎶 Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Pero allí no acaba la historia ya que al parecer ambos artistas tienen para rato con las bromas. En un reciente video publicado en Instagram Stories, Katy Perry y Niall Horan aparecen juntos y muy divertidos. La diva dice: ‘Me estás siguiendo’, mientras que el ex One Direction le replica ‘Yo estoy en todos lados’.

Cabe indicar que en el 2013 Katy Perry le entregó a los One Direction un premio durante los MTV Music Awards. En ese momento, cada miembro se llevó un beso en la boca como felicitación. Tiempo después, Niall Horan afirmó que esa vez Katy lo había dejado impactado, tanto así que le propuso matrimonio a modo de broma.

Una publicación compartida de Niall Horan (@niallhoran) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 3:06 PDT

