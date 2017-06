¿Kendall Jenner se nos casa? Mira el anillo de compromiso que lució frente a las cámaras [VIDEO y FOTOS]

Al parecer la relación entre Kendall Jenner y A$AP Rocky va muy en serio. Y es que la bella modelo se dejó ver este lunes en Nueva York portando un enorme anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

Aunque no sabemos si se trata de un anillo de compromiso o simplemente de un costoso accesorio como los que suele usar, lo cierto es que todo indica que su romance con el rapero va viento en popa. ¿Habrán formalizado su relación? ¿Kendall Jenner se prepara para el altar?

Kendall Jenner y A$ap Rocky hicieron público su noviazgo en marzo pasado, cuando ambos asistieron al MET Gala 2017 como pareja. Los famosos se lucieron muy cariñosos frente a las cámaras de los paparazis.

Inclusive, una imagen donde se ve a Kylie Jenner fotografiando a la pareja mostró cómo el rapero le agarró el trasero a Kendall Jenner sin ningún pudor. Al parecer no pueden sacarse las manos de encima.

Kendall Jenner y A$AP Rocky fueron vistos por primera vez juntos en París hace casi un año. Según una fuente del diario The Sun ‘fueron al Royal Albert Hall y no ocultaron el hecho de que son una pareja. No fue el comportamiento de dos personas que son sólo amigos’. Es así que sacando cuentas, tendrían 11 meses de relación.

Rakim Mayers, más conocido como y A$AP Rocky, es un rapero y modelo estadounidense que alcanzó la fama en el 2011 con el mixtape Live.Love. Y aunque es siete años mayor que Kendall Jenner, al parecer ambos famosos millonarios se llevan tan bien que prometen quedarse juntos para siempre.

