Kendall Jenner: Foto donde aparece desnuda enloquece a un millón de personas [VIDEO Y FOTOS]

La modelo Kendall Jenner publicó una foto en Instagram que dejó en shock a sus seguidores. En la imagen, la socialite aparece como "Dios la trajo al mundo", completamente desnuda. La hermana de Kim Kardashian solo sujeta un cigarro en la publicación.

​

La foto tiene más de un millón de me gustas en Instagram. La modelo Kendall Jenner hace una precisión y afirma que el cigarro es sólo para la foto porque en verdad ella no fuma. Los seguidores de la socialite elogian el desnudo artístico.



Kendall Jenner tiene más de 82 millones de seguidores en Instagram. La modelo publica fotos de su día a día en redes sociales, la socialite es un ejemplo a seguir para muchos adolescentes y jóvenes.



Como se recuerda, Kendall Jenner consiguió una orden de alejamiento contra Thomas Hummel, un acosador que le enviaba cartas. En las misivas dirigidas a la modelo, el hombre la insulta duramente. "Put... de Internet (...) Parece que has estado foll... en el alcantarillado durante años".



i don't smoke Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 12:28 PDT