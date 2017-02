Kendall Jenner estrena nuevo look con extravagante dentadura de oro [VIDEO y FOTOS]

Kendall Jenner no deja de acaparar las primeras planas de los diarios de espectáculos. Y es que no solo destaca por su reciente participación en la Semana de la Moda de Londres, sino que un nuevo accesorio en su impresionante look viene dejando boquiabiertos a sus seguidores.

La hermanita menor de Kim Kardashian asistió a la fiesta de Burberry, una casa británica de moda de lujo, junto a sus mejores amigas, Bella Hadid y Winnie Harlow. Allí, con un estilo ‘Total White’ y con unas botas de Tom Ford, lució como toda una celebrity.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue un detalle que no se pudo ver a simple vista. Y es que cuando Kendall sonrió para una foto, se le vio un brillante diente de oro. Sí, así como lo lees, al mismo estilo que cualquier rapero de moda.

La imagen fue publicada por Bella Hadid por medio de su cuenta de Instagram. Allí se ve a la modelo con una gran sonrisa y sosteniendo un platito de limones.

Y aunque Bella optó por compartir el nuevo look de Kendall, ella prefirió ocultarlo de sus redes sociales. Es así que en las fotos que puso en su perfil se la ve con Bella, Lili Donaldson y Justin Eskye con la boca cerrada. Asimismo también compartió un selfie con Hari Nef.

Cabe indicar que Hari posó para el lente de Kendall en su debut como fotógrafa de portadas. Es así que habló sobre su experiencia con la menor de las Kardashian: ‘Con las fotógrafas mujeres, como Kendall, no siento tanta presión. Siento que entienden lo que significa que te vean, así que me siento cómoda que me vean. Fue muy agradable. Ella fue muy intuitiva’.

Bella Haddid y Kendall Jenner en la Semana de la Moda de Londres.

