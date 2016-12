Kendall Jenner: Prestigiosa supermodelo critica y menosprecia su trabajo en pasarelas

Kendall Jenner es una de las integrantes menos polémicas del reality Keeping Up With The Kardashians. Su carrera como supermodelo la mantiene alejada de los escándalos. Sin embargo no eso no es suficiente para la prestigiosa modelo de los 70, Janice Dickinson.

Para la ex modelo, el trabajo de Kendall Jenner y Gigi Hadid se reduce a tener muchos seguidores en Instagram y al vínculo de una de ellas con la polémica familia de Kim Kardashian. Además, indicó que no le parece una supermodelo.

Hace tres días, Janice mencionó en el programa Tomorrow Show With Undergaro de AfterBuzz TV, que “ellas (Kendall Jenner y Gigi Hadid) no son modelos”. Sobre la hermana de Kim Kardashian dijo específicamente: Creo que ella es adorable. No me malinterpretes, pero no creo que ella sea una supermodelo. No lo creo.

Janice Dickinson en los 70 Janice Dickinson en los 70

Janice Dickinson en la actualidad Janice Dickinson en la actualidad

Kendall Jenner, quien tiene 21 años, ha recibido estos comentarios en más de una ocasión, pero los contratos como modelo no han reducido. Por el contrario, se da el lujo de rechazar algunos. Como su visita al Perú, que fue cancelada porque la familia de Kim Kardashian se encontraba asustada por el asalto en París.





