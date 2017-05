Kendall Jenner: Modelo nuestra su amor por los vestidos transparentes es sensual galería ♥_♥ [VIDEO y FOTOS]

¡♥! Kendall Jenner es uno de la top model más buscadas del mundo entero. Nadie puede poder en duda su talento y belleza a la hora de desfilar por una de las pasarelas del mundo. La modelo llevó su sensual figura al MET 2017 y no quiso pasar desapercibida.



Kendall Jenner llegó al MET Gala 2017 lucía más que sensual en vestido trasparente que dejó a todos lo la boca abierta. El modelo del vestido transparente corresponde a la firma La Perla Couture y no es la primera vez que la lujosa marca viste a la bella Kendall.



Como se recuerda, Kendall Jenner rindió tributo al estilo de Paris Hilton cuando cumplió 21 años en el Club Delilah de West Hollywood.



No cabe duda que Kendal Jenner sabe muy bien cómo lucirse y dar que hablar al mundo entero. Solo que ver la galería de vestidos transparentes con los que se ha lucido la bella modelo.