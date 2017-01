¿Kendall Jenner es fan de Wonder Woman? [VIDEO y FOTOS]

De un tiempo a esta parte, sabemos que Kendall Jenner es hincha de la icónica Rosie the Riveter, figura de la lucha femenina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿ella también siente mucho cariño por otros personajes populares, como Wonder Woman? Pues, esta pregunta ha rondado la cabeza de muchos en estos días.



Y es que la modelo se presentó en un desfile, realizado en París, luciendo un diseño a cargo de Alexandre Vauthier muy especial. Para algunos medios, el traje que usó Kendall Jenner estaba inspirado en Wonder Woman.



Otros, en cambio, hicieron hincapié que el vestido hacía un llamado al nacionalismo estadounidense por los colores empleados. Cual sea el pensamiento que Vauthier canalizó en la ropa que empleó Kendall Jenner, esta pieza fue una de las más vistosas del evento.



Pero hay que hacer una salvedad: no se sabe si Kendall Jenner escogió el vestido y si este se le fue asignado. Por ello, no se conoce si ella admira al personaje de DC Comics o, simplemente, fue una coincidencia.

En las redes sociales, los fans de la mediática joven no tardaron en tomar las fotos que los periodistas tomaron en el acto y las convirtieron en virales. No pocos alabaron la maleabilidad de Kendall Jenner para dar un significado a cada una de sus presentaciones.



Y es que la participación en el mencionado desfile se dio pocos días después que ella hiciera lo mismo para Givenchy. En este trabajo, Kendall Jenner lució trajes de colores sobrios y serios, algo que se reflejó en su mirada y andar.



El año pasado se presentó en la Ciudad Luz para el Victoria's Secret Fashion Show, donde ella llevó diminutas prendas con transparencias. Fue por ello que no pocos pensaron que Kendall Jenner estaba enseñando sus partes íntimas en la pasarela.

