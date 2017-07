Kendall y Kylie Jenner lanzan sensual colección de trajes de baño al mismo estilo que Pamela Anderson [VIDEO y FOTOS]

Kylie Jenner no se detiene en su afán de incursionar en los negocios. Después de lanzar su línea de cosméticos, la celebridad se unió a su hermana Kendall Jenner para estrenar una nueva colección de trajes de baño.

Como era de esperar, la línea veraniega es completamente sensual. Y es que las Kylie y Kendall Jenner decidieron inspirarse en Casey Jean, el personaje que interpretó la ex conejita de Playboy Pamela Anderson en la serie de televisión Baywatch. ¿Cómo no recordarla?

Kendall y Kylie Jenner lanzaron su colección en colaboración con la marca Revolve. La línea cuenta con bikinis y piezas enteras que van desde los 45 dólares hasta los 135 dólares.

‘Nos hemos inspirado en los trajes de baño old school ochenteros como los que mi madre solía llevar’, dijo Kylie Jenner sobre su más reciente proyecto. ‘Mi madre tiene la colección más increíble de bañadores de los años 70 y 80. Me he puesto algunos últimamente, así que nos hemos inspirado en gran medida en esa onda deportiva sexy’, agregó Kendall Jenner.

Y es que las famosas hermanas de Kim kardashian escogieron el corte de cintura alta que marca el hueso de la cintura ya que según ellas, se ve increíble en todos los tipos de cuerpo. ¿Te atreverías a usar este estilo de ropa de baño?

Kendall y Kylie Jenner se atrevieron a recomendar a sus fanáticas que tipo de bañador usar: si de una o dos piezas. Allí las hermanas tienen opiniones divididas. ‘En este momento adoro un buen bañador sexy de una pieza. Es clásico y chic’, afirmó Kendall Jenner.

Por su parte Kylie Jenner prefirió el otro tipo de ropa de baño. ‘Las dos piezas son divertidas porque te permiten mezclar y combinar tops y las partes inferiores. Depende de qué humor esté’, dijo la celebridad.

