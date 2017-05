Kim Kardashian: Así se veía junto a sus hermanas antes de ser la celebridad más famosa [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian y su clan familiar son sin duda las celebridades más famosas del momento. Y es que desde que lanzaron su reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ en el 2007 no han parado de concentrar la atención de la prensa y fanáticos.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloe Kardashian, las tres hermanas de sangre y ejemplos para las jóvenes Kylie y Kendall Jenner, han sabido ganarse el cariño de sus fans y formar sus propias empresas en base a su imagen, no en vano son millonarias. Pero si bien es cierto ahora se ven y disfrutan como diosas, no siempre su belleza y fortuna fueron tan envidiables.

Kim Kardashian y sus dos hermanas mayores son hijas de Kris Jenner y Robert Kardashian, un famoso abogado que defendió a O.J. Simpson en el escandaloso juicio por la muerte de su esposa. Y aunque él les facilitó su fortuna a sus pequeñas, ellas supieron multiplicar su dinero exponencialmente.

PalmSprings Girls Trip on Keeping Up tonight!! #E Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 21 de May de 2017 a la(s) 2:16 PDT

Como recuerdo de la hermosa relación que compartían con su padre, Kourtney Kardashian publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve junto con Kim Kardashian, Khloe y su padre. Las tres lucen muy jóvenes, casi adolescentes.

Khloe, Kourtney, Robert y Kim Kardashian. Khloe, Kourtney, Robert y Kim Kardashian.

Con excepción de Kourtney Kardashian, las hermanas lucen muy distintas que ahora ya que en esa época no contaban con tantas cirugías estéticas. Su aspecto natural desató los comentarios de sus seguidores quienes no tardaron en notas la extrema diferencia entre ‘el antes’ y ‘el ahora’.

Burgundy babies 💋 Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 6:08 PST

Sea como sea, el paso del tiempo es inminente. Y es que la foto de Kim Kardashian tiene más de 10 años, lo que la hace un recuerdo muy especial de sus años de juventud junto a sus hermanas.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.