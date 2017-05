Kim Kardashian celebra el Día de la Madre muy a su estilo ¡súper hot! [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian no pudo dejar de compartir con sus seguidores una parte de su celebración por el Día de la Madre. Es así que utilizó su cuenta de Instagram para mostrar lo afortunada que es por ser mamá.

En la imagen de Instagram publicada a primeras horas de este lunes, se puede ver a Kim Kardashian junto con sus dos hijos, North de tres años y Saint de uno. El menor de los pequeños está en brazos de su madre mientras que la más grande va de su mano.

Kim Kardashian sale retratada como siempre, mostrando su escultural figura, esta vez en un sexy bikini color nude. La pequeña North también luce una ropa de baño de dos piezas en color natural y Saint unos shorts beige. ¡Todos combinan!

Thank you to my babies for choosing me and allowing me to be your mom. You've given me a deep love I can't explain. I'm always here to teach you and protect you! Thank you for making my Mothers Day so special! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 de May de 2017 a la(s) 1:26 PDT

‘Gracias a mis bebés por haberme elegido y permitirme ser tu mamá. Me han dado un profundo amor que no puedo explicar. Siempre estoy aquí para enseñarles y protegerlos. ¡Gracias por hacer que mamá tenga un día tan especial!’, escribió Kim Kardashian junto a la imagen.

Besties! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 10 de May de 2017 a la(s) 5:39 PDT

Con tan solo unas horas de publicada, la fotografía ya tiene más de 1.5 millones de Me Gusta en Instagram. Los comentarios no paran de adular a Kim Kardashian y de felicitarla por su día, aunque otros más la corrigieron al decir que los hijos no pueden elegir a sus padres.

Además de dedicar un post especial a sus hijos, Kim kardashian también decidió compartir uno en honor a su madre, la famosa Kris Jenner. ‘¡He reservado a la reina para el final! Mamá, has caminado por el fuego para todos nosotros y sé en mi corazón que lo harías todo de nuevo para mantenernos a salvo. Hemos pasado por tantas cosas juntas y siempre serás nuestra fuerza cuando lo necesitemos. ¡Te amo mucho!’, dice el texto que acompaña a una inédita fotografía antigua.

I saved the Queen for last! Mom you have walked through the fire for us all and I know in my heart you would do it all over again to keep us safe. We've all been through so much together & you are always our strength when we need it. I love you so much! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 de May de 2017 a la(s) 2:11 PDT

Allí se ve a Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian (de bebé), Kris Jenner y Robert Kardashian, el líder del clan que murió en el 2003 víctima del cáncer, en la sala de su casa hace casi 30 años.

