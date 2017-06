Kim Kardashian quiere recuperar su trasero firme y se ejercita como toda una diosa [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian fue duramente criticada hace algunos meses por unas fotografías que mostraban su épico trasero con celulitis, piel de naranja y exceso de grasa. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo e hicieron a muchos dudar sobre la autenticidad del cuerpo ‘perfecto’ de la celebridad.

Y aunque en ese momento Kim Kardashian decidió guardar silencio ante los miles de ataques, recientemente salió a decir su verdad sobre las fotos. En una entrevista con The View, admitió que no estaba ‘en su mejor forma’ cuando la captaron en bikini.

“Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas”, aseguró Kim Kardashian al justificarse por su descuido. “La gente se puso a retocarlas para que se vieran peor de lo que era y luego empezaron a circular. Me quedé como ‘Ok, voy a ponerlo todo en su sitio’ y empecé a entrenarme”, agregó.

Kim showing of her booty on a vacation in Mexico for the weekend. 🍑 Una publicación compartida de Kim Kardashian West Daily 👑 (@krazykimwest) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 6:09 PDT

Frente a esta revelación, no es de extrañar ver a Kim Kardashian haciendo ejercicio duro y parejo. Hace unas horas, fue vista corriendo, haciendo sentadillas y subiendo gradas como toda una diosa.

Según metro.co.uk, Kim Kardashian pasó más de hora y media ejercitándose antes de subirse a su auto custodiada por su personal de seguridad. La diva vestía una licra negra a la cintura muy ceñida y un pequeño top de tiras que dejaba al descubierto su pecho. Como es su costumbre, lució dos hermosas y ordenas trenzas francesas para evitar el cabello en la cara sudorosa.

Sea como sea, Kim Kardashian es la celebridad más popular del momento. Su espectacular figura le ha dado fama internacional, al mismo tiempo que funcionó de trampolín para lanzar sus líneas de productos. Hace poco estrenó un kit de maquillaje que tan solo con tres días en el mercado, ya se agotó en todos lados.

