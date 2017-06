Kim Kardashian se defiende de acusaciones de racismo pero vuelve a publicar fotos donde se ve muy morena [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian lanzó la semana pasada su nueva línea de maquillaje. Sin embargo, no esperó que sus miles de seguidores la fueran a criticar por racismo.

Y es que Kim Kardashian publicó una fotografía donde aparece con un tono de piel más oscuro con el objetivo de hacer ‘blackface’. Se trata de un estilo de maquillaje teatral empleado en el siglo XIX para representar a una persona africana.

Actualmente, el término ‘backface’ es sinónimo de racismo para los afroamericanos que luchan contra la discriminación en todo el mundo, por lo que Kim Kardashian fue duramente criticada por la promoción de su línea de make up. Y aunque la celebridad se excusó, nuevamente volvió a publicar fotos de ella claramente más morena.

@KKWBEAUTY Creme Contour & Highlight Kit 6.21.17 KKWBEAUTY.COM Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 11:39 PDT

‘Yo, obviamente, no quiero ofender a nadie. He utilizado a un fotógrafo increíble al igual que un equipo de personas. Estaba muy bronceada cuando rodamos las imágenes y podría ser el contraste’, explicó Kim Kardashian en una entrevista con The New York Times.

Having fun BTS at the #KKWBEAUTY shoot. Video tutorials coming soon! _________________ Crème Contour and Highlight Kits are coming 06.21 at 9am PST to KKWBEAUTY.COM Una publicación compartida de KKWBEAUTY (@kkwbeauty) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 2:57 PDT

‘Mostré la imagen a muchas personas y a nadie llamó la atención. Nadie me lo mencionó’, dijo la celebridad tratando de justificarse. ‘Hemos hecho los cambios necesarios en esa foto y el resto. Vimos el problema y nos hemos adaptado y cambiado de inmediato’, agregó Kim Kardashian.

@kkwbeauty 6.21.17 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Sin embargo, hace tan solo un día volvió a publicar fotos de sus productos y de los resultados que tienen en su rostro. Es así que visiblemente más morena, Kim Kardashian volvió a levantar la polémica en las redes.

Kim Kardashian y su nueva línea de maquillaje.

