A lo Kim Kardashian: Sofía Vergara posa como la popular socialité en Instagram  [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian es conocida como la reina del Instagram y todo el mundo lo sabe. La hermosa Sofía Vergara se animó a subir una fotografía donde le mandó un simpático mensaje a la socialité por excelencia.



Sofía Vergara escribió en Instagram "To when I looked like a Vergashian", en alusión a las provocativas fotografías a las que tiene acostumbrado Kim Kardashian a todos sus seguidores de Instagram. La simpática fotografía fue muy comentada por todos los seguidores de Vergara.



En la fotografía de Instagram, Sofía Vergara tiene unos años menos y posa con un atrevido bikini blanco que hace resaltar su escultural figura. Sí, a los Kim Kardashian. Todos sus fanáticos solo llenaron de elogios su imagen y obtuvo 249.211 corazoncitos.



Una foto publicada por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 9:22 PST

"Eres un sueño y tengo miedo de despertar" es uno de los comentarios que más se destaca en la fotografía de Sofía Vergara en Instagram. ¿Kim Karsashian responderá?



"Muy guapa pero creo que te vez mejor ahora 😜", es otro de los comentarios que hacen ver que la actualidad de Sofía Vergara es mucho mejor a su pasado. Solo hay ver la galería de fotos de arriba para darse cuenta que Vergara será hermosa siempre.



Como se recuerda, Sofía Vergara tiene actualmente 44 años y nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia. La actriz tiene una altura de 1,7 m y se mudó a los Ángeles en 1998.