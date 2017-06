Kim Kardashian alquiló un vientre para tener otro hijo y pagó 45 mil dólares por él [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian manifestó su deseo de ser nuevamente madre en su reality show Keeping Up with the Kardashians. Sin embargo, según su testimonio un problema de salud le impide quedar embarazada por tercera vez.

Es así que decidida a ampliar su familia, decidió conseguir un vientre de alquiler para que otra mujer dé a luz en vez de ella. Según TMZ, Kim Kardashian pagó nada menos que 45 mil dólares a la madre sustituta de su nuevo bebé, del que se sabe que será un niño.

Cada vez más, las celebridades recurren a los vientres de alquiler para tener a sus pequeños. Y es que muchas de ellas se ven afectadas por embarazos riesgosos y complicaciones durante la gestación, como fue el caso de Kim Kardashian.

@kkwbeauty 6.21.17 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Y es que la famosa sufre de placenta accreta, una condición que ocurre cuando la placenta se adhiere demasiado profundo a la pared uterina pero no ingresa en el músculo uterino. Es así que ante el inminente peligro de un posible embarazo fallido, Kim Kardashian decidió recurrir a la gestación subrogada.

Besties Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Según TMZ, Kim Kardashian firmó un contrato que además de tener incisos para proteger la privacidad de su futuro hijo, también establece que la mujer recibirá 5.000 dólares por cada hijo. Y es que en este tipo de procedimientos es muy común ver partos múltiples.

❤️ Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 4:30 PDT

Asimismo también considera una compensación en caso de aborto durante los primeros meses de embarazo. En ese caso establece una indemnización por el tiempo y esfuerzo de 4.000 dólares.

My little man Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 19 de May de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Finalmente, el contrato de Kim Kardashian prohíbe a la gestante beber alcohol o drogas durante el embarazo. Tampoco puede pintarse el pelo, comer sushi o tocar arena de gato con las manos.

Kim Kardashian y su nueva línea de maquillaje.

