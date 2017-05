Kourtney Kardashian alborota redes con impactante desnudo en su última producción [VIDEO y FOTOS]

Es bien sabido que al igual que Kim Kardashian, su hermana Kourtney Kardashian desata pasiones en las redes sociales. Y es que la mayor del clan más famoso de celebridades sabe muy bien qué les gusta a sus millones de seguidores.

Recientemente kourtney Kardashian de 38 años posó desnuda en una sensual producción en Costa Rica. Mike Rosenthal fue el fotógrafo encargado de captar su exuberante pero natural figura, la misma que no ha retocado a diferencia de sus hermanas.

Y aunque aún no está disponible el resultado final, puedes ver un pequeño pero impactante avance en el reality Keeping up With The Kardashian, donde mostraron el backstage de la campaña. Allí aparecen otras integrantes de la famosa familia mientras Kourtney Kardashian posa en la piscina. Incluso Kylie Jenner confesó sentirse celosa por el cuerpo de su hermana mayor.

birthday suit Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 10:17 PDT

En el programa de televisión Kourtney Kardashian contó cuál es su secreto para lucir de esa manera. Es así que recomendó consumir alimentos orgánicos sin gluten. ‘No es difícil de implementar porque hay un montón de otro tipo de leches vegetales y quesos, lo más complicaod es el gluten, pero encontré algunas panaderías que incluso hacen galletitas de chocolate sin gluten. A mis hijos les encantan’, reveló.

Cabe indicar que Kourtney Kardashian le volvió a dar otra oportunidad al amor al empezar a salir con Younes Bendjima, un ex boxeador y modelo de Argelia de solo 23 años. El joven, 15 años menor que ella, tiene una prolija carrera: ha desfilado en las pasarelas de los más importantes diseñadores europeos además de protagonizar distintas campañas publicitarias.

This is how we do it down in Puerto Rico Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 4:33 PDT

Kourtney Kardashian pasó por momentos difíciles durante su relación con Scott Disick, el padre de sus tres hijos. Durante los últimos años tuvo varias crisis de pareja las mismas que involucraron abuso de sustancias y alcohol, además de una posible infidelidad.

Styling Diary, on my app. Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 7 de Mar de 2017 a la(s) 3:29 PST

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.