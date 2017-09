Kylie Jenner: Mira su cara de asco cuando le ofrecieron tradicional comida peruana en Cusco [VIDEO y FOTOS]

A inicios de mayo pasado los fanáticos peruanos del clan más fashionista de la televisión estadounidense, Kim Kardashian y su familia, quedaron impresionados con la llegada de Kylie Jenner y su madre, Kris Jenner. Ambas celebridades arribaron al Perú por una razón que conmovió a millones.

La exuberante Kylie Jenner y Kris Jenner visitaron la Clínica Delgado de Miraflores para ser parte del programa Smile Train, que brinda apoyo a niños con labio leporino. Luego de permanecer un par de días en Lima, madre e hija volaron a Cusco para conocer ‘El ombligo del mundo’.

Aunque no la pasó nada bien al llegar a la ciudad imperial pues le dio ‘mal de altura’, también conocido como soroche, Kylie Jenner pronto se aclimatizó y comenzó un recorrido por las calles cusqueñas. En su cuenta de Instagram colgó una fotografía con una llama, la misma que tituló: ‘El mejor día’.

Fast Friends #Peru Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el 10 de May de 2017 a la(s) 5:58 PDT

Inclusive se atrevió a posar en una sexy lencería dentro de su habitación en el exclusivo hotel que ocupó en Cusco. Como era de esperar, sus fanáticos de todo el mundo se emocionaron a más no poder por las sensuales curvas de Kylie Jenner.

Pero aunque puedas haber creído que Kylie Jenner se enamoró del Perú por completo, un detalle recientemente revelado dio a conocer que la diva de Instagram pasó por un incómodo momento cuando fue a cenar a un restaurante cusqueño. La modelo no quiso ni probar un plato de nuestra gastronomía peruana.

En un adelanto de su serie Life of Kylie, se puede ver como Kris Jenner, Kylie Jenner y un par de sus amigas van a comer a un elegante restaurante en Cusco. La cara de la modelo cambió por completo después de escuchar al mozo anunciar el plato fuerte: queso amarillo con corazón de alpaca.

De inmediato Kylie Jenner puso expresión de asco y comentó sorprendida el contenido del platillo peruano con sus amigas. Y aunque Kris Jenner trató de convencerla para que lo pruebe, la hermana de Kim Kardashian se negó hasta el final.

Kylie Jenner en Cusco. VIdeo: E!

Pero eso no fue todo. Kylie Jenner hizo un berrinche y le reclamó a su madre que no comía desde su vuelo hacia Cusco. ‘Cuando Kylie no come no es Kylie, se convierte en un monstruo’, dijo una de sus amigas de viaje.

