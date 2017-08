Kylie Jenner desnuda: Fotos de la sexy producción de la menor de las Kardashian para V Magazine 

La integrante más joven de las Kardashian ha demostrado que no necesita de la fama de sus otras hermanas para tomar sus propias decisiones, por ello Kylie Jenner decidió posar desnuda para la revista 'V Magazine'.



El desnudo de Kylie Jenner es parte de la edición 109 de V Magazine y en ellas se le puede ver vistiendo diversos atuendos transparentes que permiten ver su cuerpo a través de las telas por primera vez.



"De hecho, esta fue mi primera sesión fotográfica súper desnuda", dijo Kylie Jenner en una entrevista con V. "Siempre publico fotos sexys, pero realmente nunca me había desnudado".

#kyliejenner #vmagazine #magazine #photoshoot Una publicación compartida de Patrycja ✨ (@stargirlpati) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 12:43 PDT

La modelo, empresaria y socialité de 20 años tiene además una línea de cosméticos que es una de las favoritas de las jovencitas de Estados Unidos. Kylie Jenner, para esta sesión decidió usar una peluca rubia platinada con ondas y cejas metálicas en color plateado frente a la cámara.



Kylie Jenner también indicó en la entrevista a 'V Magazine' que aún no sabe cómo es no estar en el ojo público. "Eso es normal para mí. No hay nada que pueda hacer al respecto. Hay tantas cosas tan geniales sobre la vida, solo trato de enfocarme en eso".

Sobre su relación con Tyga, Kylie Jenner dijo sentirse más libre y que "los últimos tres años de mi vida fuesen solo algo borroso. Solo me quedaba en casa todo el día".



"Ahora siento que puedo ser más yo misma. Me siento mucho más libre. Me siento real y genuinamente feliz ahora mismo", agregó Kylie Jenner.