¿Kylie Jenner está embarazada de Travis Scott? ¡Veamos! [VIDEO y FOTOS]

¿En la dulce espera? La bella Kylie Jenner estaría embarazada, así lo afirman diversos medio internacionales en todo el mundo. La información indica que Kylie ya tendría 4 meses de embarazo. El padre sería su actual pareja, Travis Scott.



Según In Touch Weekly, el bebé de Kylie Jenner nacería en enero y la modelo "no podría estar más emocionada" por ello. También se indicó que Jenner estaría usando la excusa de estar "enfocada en su línea de maquillaje" para no andar en reuniones y tomar alcohol.



También se comentó que Kriss Jenner, madre de Kylie Jenner, estaría "furiosa" con ella porque aún es muy pequeña para convertirse en madre y tendría que realizar otras actividades más importantes que dedicarse a la maternidad.



Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 2:29 PDT

Por su parte, el portal en entretenimiento Gossip Cop desmintió el rumor diciendo que "solo es necesario ir a la cuenta de Instagram de Kylie para darse cuenta de que no está embarazada". Y es verdad. Kylie Jenner usa su cuenta de Instagram para colocar infartantes fotografías en bikinis y donde luce su hermosa figura.



La Bella Kylie Jenner usa su cuenta de Instagram para cautivar a todos sus fanáticos con tremenda fotografías que serían todo un deleite para sus hinchas.



Kylie Jenner siempre se muestra en Instagram con ajustadas prendas de vestir o diminutos bikinis donde nos deja nada a la imaginación.