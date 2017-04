Kylie Jenner: Bella modelo le responde a la “Policía del Photoshop”  con tentador clip [VIDEO y FOTOS]

Fue el miércoles pasado que Kylie Jenner publicó una hermosa fotografía en su cuenta de Instagram donde luce su sensual figura. Algunas personas acusaron a la menor del clan Kardashian-Jenner de abusar del Photoshop y ahora luce desforme por no usar las herramientas adecuadas.



La respuesta. Kylie Jenner no pasó por alto las críticas y decidió subir unos videos para mostrar que no usa Photoshop para retocar sus hermosas fotografías de Instagram. Los usuarios de las redes sociales quedaron gratamente sorprendido porque el tremendo clip que Jenner subió.



"Para la policía del Photoshop", fue el tremendo texto con el que Kylie Jenner acompañó las fotografías y los videos de su cuenta de Snapchat. "Así que este es mi selfie de espejo y mi espejo de Snapchat ... Así que para el futuro, esta es una cortina colgando que se ve torcida". Sentenció Jenner.



Aunque alguna personas siguieron criticando la foto y el video.

"¿De verdad cree que somos estúpidos? Nunca supe que las cortinas se vieran así", escribió una persona en Snapchat. No hay duda que existen millones de personas que andan pendientes de la vida de Kylie Jenner.

