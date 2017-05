Kylie Jenner: No te pierdas el primer tráiler de su nueva serie Life of Kylie [VIDEO y FOTOS]

Kylie Jenner causó mucha polémica entre los peruanos al visitar Lima y Cusco durante la semana pasada. Sin embargo, la celebridad de 19 años no para con sus proyectos ya que recientemente lanzó el adelanto de su nueva serie documental Life of Kylie.

‘Cuando creces frente a las cámaras, todo el mundo siente que te conoce, pero no es así’, dice Kylie Jenner en el tráiler de 30 segundos. ‘Siento que mucha gente tiene impresiones equivocadas de quién soy yo’, agregó la celebridad.

Los fans de Kim Kardashian y sus hermanas han visto crecer a Kylie Jenner desde que tenía nueve años a través del conocido reality de E! Keeping Up With the Kardashians. Allí la familia más famosa de la farándula internacional revela los detalles más comprometedores de sus vidas.

moms day Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 14 de May de 2017 a la(s) 2:35 PDT

Es así que pudimos ver a Kylie Jenner convertirse en una próspera empresaria además de una exitosa modelo y estrella de las redes sociales. A pesar de ello, sigue siendo una adolescente normal que se divierte con sus mejores amigas.

our after party Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 2 de May de 2017 a la(s) 10:10 PDT

‘Hay dos lados de mí. Una imagen que me siento obligada a mantener, y quien soy verdaderamente para mis amigos. Este show es un regalo para mis fans’, dijo Kylie Jenner en el adelanto de su serie biográfica.

‘Nadie tiene la vida perfecta. Pero no soy totalmente inocente porque mantengo este estilo de vida. No lo puedo hacer siempre’, agregó visiblemente sincerada. ‘Esto no es Keeping Up With the Kardashian. Esto es como una sesión de terapia’, finalizó.

