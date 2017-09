Lai Espósito es conocida por su carácter irreverente y por no tener tapujos para decir las cosas de frente. Así se hizo evidente en una reciente entrevista donde reconoció que es amante de la comida y del buen sexo.

‘Me encanta morfar (comer), me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda’, dijo Lali Espósito en una entrevista con la revista Viva.

Como era de esperar, la polémica no tardó en llegar. Es así que cansada de que la prensa solo ponga atención en lo superficial, Lali Espósito contestó: 'Cuando el foco está siempre en lo irrelevante innecesariamente.... Buenas noches lindos y queridos'.

Además de sus declaraciones sobre sexo, Lali Espósito también habló sobre su historia de amor con la revista Viva. Es así que se definió como ‘una boluda'. 'Siempre estuve de novia, desde los 14 años. Estuvo cuatro con Peter Lanzani, después estuve cinco años con mi segundo novio, Benjamín Amadeo, y con Mariano Martínez estuve un año. Mis primeros tres novios fueron actores. Pero ahora todo cambió’, dijo la cantante y actriz.

Y es que Lali Espósito está muy entusiasmada y feliz con su nueva relación con Santiago Mocorrea. ‘Mi novio se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo de otro. Eso es espectacular’, agregó.

Asimismo, recordó la truculenta historia de amor con Mariano Martínez con quien las cosas no terminaron nada bien. ‘En mi última relación me sentí un adulto por primera vez en una pareja. No es un detalle menor. Aprendí algo: ya no soy la salvadora de nadie. Esta situación de ser la salvadora, que se me hizo costumbre, desde que ayudo en mi casa, a mis hermanos… Entrego, tengo gente a la le voy a dar todo. Soy proveedora, pero no recibo’, lamentó Lali Espósito.

Por otro lado Lali Espósito dijo haber encontrado la fórmula para captar la atención y cariño de su público. ‘Si vamos a lo artístico, es una estupidez pensar que me siguen solo porque bailo y canto bien o mal. Hay otra cuestión. Pero siempre me paré de una manera natural: nunca me impuse como quería que me vieran los demás. Tengo un disco que se llama SOY. No es un título al azar. Soy muy verdadera en un mundo de plástico’.

Finalmente, la actriz habló de su relación con sus padres. ‘Dejé de ver a mis viejos como esos seres perfectos e intocables. Los vi como tipos con errores y problemas. Los humanicé y esa situación fue de mucho shock’, reconoció la bella Lali Espósito.

