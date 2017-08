Laura Bozzo: Cristian Zuárez asegura que sigue amando a conductora de TV [FOTOS]

Cristian Zuárez llego como invitado a una exclusiva alfombra en Estados Unidos donde también apareció casualmente Adriana Amiel, la tercera en discordia en la relación del argentino con Laura Bozzo.



En el lugar, Cristian Zuárez aprovechó para aclarar algunos temas controversiales en su vida personal tras su ruptura con la famosa y polémica Laura Bozzo.



Laura Bozzo declara tras supuesta infidelidad de Cristian Suárez

“Yo no vivo con Adriana Amiel, lo que viste esa mañana fue ir a la casa de una amiga, a pedirle disculpas por todo lo que se había dicho de ella, porque dijeron de todo, que es la otra, que es la amante”, dijo Cristian Zuárez en entrevista para el canal 'Tobi Te Vé'.



Respecto del anillo que últimamente porta y que diversos medios aseguran es su actual argolla de matrimonio, Cristian Zuárez comentó: “se ha dicho que yo me he casado con Adriana Amiel, este anillo es el que yo tenía puesto ese día, se dio vuelta, acá esta, y este anillo adentro dice Laura y la fecha 2005”.



Cristian Zuárez confesó que tras el tiempo que lleva separado de Laura Bozzo, aún la ama. “Nunca puedes dejar de amar a una persona con la cual compartiste 17 años. (…) Esta siempre a flor de piel el amor, el cariño, el agradecimiento, el tiempo dirá qué pasa”.



Cristian Zuárez comentó que se encuentra en Estados Unidos por negocios únicamente, pues no busca el amor. “Negocios, solamente negocios. Estoy solo, Laura Bozzo también está sola, puede aparecer el amor en cualquier momento, para cualquiera de los dos, pero la prioridad es el trabajo”.



Laura Bozzo decidió poner fin a su relación con Cristian Zuárez luego que se descubriera que mantenía un supuesto romance con Adriana Amiel, quien fue señalada como la tercera en discordia.



El escándalo fue confirmado con fotos de Cristian Zuárez y la otra rubia en paseos por las calles de Miami. Esto no se lo perdonó Laura Bozzo y no le quedó de otra que romper palitos con el argentino después de 17 años de romance.